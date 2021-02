Das Presbyterium der Stiftskirchengemeinde hat entschieden, die öffentlichen Präsenzgottesdienste an Sonntagen und die Friedensgebete, die 14-tägig gefeiert werden, bis einschließlich 27. März auszusetzen. Den verlängerten Lockdown und die aufgrund der Freilegungsarbeiten notwendige Grundreinigung führt das Gremium als Gründe für die Schließung an. Der erste Gottesdienst ist erst wieder für Palmsonntag geplant.

Das Presbyterium weist auf Alternativangebote hin. So werden jeden Sonntag Kurzandachten auf dem Youtube-Kanal der Stiftskirchengemeinde und im Offenen Kanal veröffentlicht, ein Sonntagsbrief an Interessierte verschickt und täglich um 19.30 Uhr die Stiftskirchen-Glocken als Einladung zum Gebet geläutet. Zudem öffnen sich an jedem Sonntag von 10 bis 11 Uhr die Kirchentüren zum Gebet und Kerzenanzünden. Darüber hinaus sind die hauptamtlichen Seelsorger weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar.