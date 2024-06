Was haben ein etwa zwei Meter langes Sprachrohr aus Blech und ein geflochtener Stuhl mit dem letzten Türmer der Stiftskirche zu tun? Das erfahren Besucher bei einer Ausstellung, die am Sonntag, 16. Juni, in der Stiftskirche mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr eröffnet wird. Ulrich Loschky, letzter Bewohner der zweigeschossige Türmerwohnung aus der Barockzeit, kommt ebenso zu Wort wie Zeitzeugen, die den letzten Türmer Heinrich Heyn erlebt haben. Zudem werden fast unbekannte Bilder sowie Zeitungsartikel gezeigt, die Einblicke in den Alltag der Türmerfamilie gewähren, und das Renovierungs- und Ausstellungskonzept der Türmerwohnung wird vorgestellt. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 11 bis 15 Uhr zugänglich.

