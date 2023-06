Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 6. November jährte sich der Todestag von Heinrich Schütz zum 350. Mal. Das Werk des Komponisten, der von Dresden aus die Musik seiner Zeit und vieler Nachfolgegenerationen nachhaltig prägte, steht auch im Mittelpunkt des Adventskonzert der Neustadter Stiftskantorei, bei dem es am kommenden Sonntag in der Stiftskirche auch etliche prominente Solisten der Alte-Musik-Szene zu erleben gibt.

Als „Vater der evangelischen Kirchenmusik“ wird Heinrich Schütz auch gerne bezeichnet. Zu Recht, findet Bezirkskantor Simon Reichert, der das Programm für das Konzert ganz auf den