Lange war es ziemlich ruhig geworden um das große Event-Theater „Werk 2“, das der „Adrenalin-Magier“ Steve Waite aus Bobenheim-Roxheim im Neustadter Schöntal plante. Doch jetzt meldet er sich zurück und nennt auch bereits den definitiven Eröffnungstermin: Am 1. September soll es los gehen mit der auf ihn selbst zugeschnittenen Großillusionsshow. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

„Nein, jetzt gibt es kein Zurück mehr!“, sagt der Illusionist und Entfesselungskünstler – und das, obwohl die definitive Genehmigung der Behörden noch nicht vorliegt. „Notfalls veranstalte ich es in einem Zelt“, lacht der 44-Jährige. Ursprünglich war die Eröffnung schon 2021 geplant gewesen, habe sich dann aber wegen Corona, Lieferengpässen, Bürokratie, ausbleibenden Überbrückungshilfen und nicht zuletzt dem Großbrand im angrenzenden „Palmengarten“ immer weiter verzögert.

Jetzt aber soll es endlich starten – mit einem Pre-Opening am 1. September und der eigentlichen Premiere am Folge-Tag. Ab 7. September will Waite, der mit bürgerlichem Namen Stefan Wicht heißt, dann wöchentlich von Donnerstag bis Samstag auftreten und zudem regelmäßig Gastkünstler präsentieren. Dafür stehen in einer Halle der ehemaligen Papierfabrik in der Talstraße 280 auf 1300 Quadratmetern mehrere Bühnen mit ausgesuchter Ton-, Licht und Videotechnik zur Verfügung. Mit Theaterbestuhlung biete die Show 112 Sitzplätze, maximal eingelassen werden dürfen 199. Karten kann man bereits jetzt ordern über den Reservix-Ticketshop unter www.steve-waite.de oder über Eventim.