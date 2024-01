Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich hätte am Freitag Steve Waites Show „Explosion Minds“ Premiere gehabt. Doch Fieber fesselte den Entfesselungskünstler ans Bett. Zauberer Massimo sprang kollegial ein. Am nächsten Abend stand Waite als Gastgeber für Cody Stones Show „Smarte Illusionen“ auf der Bühne – und war bereit, ein halbes Jahr nach dem Start seines magischen Theaters in Neustadt eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.

Ausverkauft ist die Vorstellung. Ein großer, schlanker, blonder Mann tritt vor das Publikum. „Guten Tag, ich bin Steve Waite – mit Haaren.“ Steve Waite