Statt Messestand Online-Interviews und Videos über den Alltag der Nachwuchskräfte: Um Schulabgängern auch in Zeiten von Corona Informationen rund um die Ausbildungs- und Studienangebote der Finanzämter zu vermitteln, bietet die Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz am Samstag, 4. Juli, ab 11 Uhr einen virtuellen Berufsinformationstag an. Über den Instagram-Account „karriere.finanzamt“ (hier unter IGTV) werden in verschiedenen Vortragsrunden Einblicke in den Alltag an der Hochschule für Finanzen/Landesfinanzschule und den Arbeitsalltag im Finanzamt vermittelt. Der erste „Virtual Job Day“ beinhaltet auch ein Interview mit Auszubildenden und Studierenden, die von ihren Erfahrungen berichten. Weitere Infos unter www.jobs.fin-rlp.de.