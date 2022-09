Eine 32-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, deren Auto im Ausland zugelassen ist, wurde am Donnerstagabend in Lindenberg bei einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau seit über zehn Jahren ununterbrochen in Deutschland gemeldet ist, weshalb sie ihr Auto hätte ummelden müssen. Die Polizei ermittelte, dass sie ihr Fahrzeug im Ausland angemeldet hatte, um weniger Kraftfahrzeugsteuer zu bezahlen. Deshalb muss sie sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.