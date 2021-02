Die Sternsinger Lachen-Speyerdorf haben dieses Jahr 9100 Euro Spenden für ein Hilfsprojekt in Indien eingenommen. Dieses hat einen Bezug zum Weindorf.

Weil die Kinder und Jugendlichen der Pfadfinder und Messdiener aus Lachen-Speyerdorf dieses Jahr nicht den Segen in die Häuser der Menschen bringen konnten, haben sie gesegnete Aufkleber für an die Haustür verteilt. Über die Sternsingeraktion sammelten sie 9100 Euro, die an ein Projekt in der Diözese Guntur in Indien gehen. Es setzt sich für die Bildung von Kindern und Jugendlichen ein. Dort arbeitet Pater Naveen, der bereits für die Gemeinde Heilig Kreuz in Lachen-Speyerdorf tätig gewesen ist.

Besonders gefreut haben sich die Verantwortlichen über die Briefe und Grußbotschaften der Spender. „Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr wieder persönlich die Botschaft vom Frieden zu verkünden“, sagt Organisatorin Jutta Obrzut.