19 Sternsinger im Alter von vier bis 13 Jahren waren dieses Mal am Samstag in Duttweiler unterwegs und besuchten jedes Haus des 1000-Einwohner-Dorfs, um den Segen für das Jahr 2023 zu überbringen und für einen sozialen Zweck zu sammeln. Das Engagement der Kinder hat sich gelohnt: Sie sammelten 4450 Euro. Ein Rekordergebnis für Duttweiler. Das Geld geht zur Hälfte an die allgemeine Sternsingeraktion und zur Hälfte an eine Armenschule in Lima (Peru), die bereits seit über 40 Jahren aus Duttweiler unterstützt wird. Die Kinder waren den ganzen Samstag auf den Beinen und zum Mittagessen bei verschiedenen Familien eingeladen. Eine Gruppe wurde von Duttweilers Weinprinzessin Annika Walter persönlich bekocht, die selbst viele Jahre als Sternsingerin unterwegs war.