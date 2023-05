Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sternsingeraktion in Haßloch findet auch in diesem Jahr wieder ohne traditionelle Hausbesuche statt. Dank 50 stiller Sternsinger kommt der Spendenaufruf kontaktlos in die Briefkästen. Dabei setzt das junge Organisationsteam verstärkt auf Digitalisierung.

Wie im vergangenen Jahr fällt in dieser Saison wieder das traditionelle Sternsingen von Tür zu Tür aus. Die Corona-Pandemie zwingt auch hier zum Umdenken, denn auf die Hilfsaktion zugunsten