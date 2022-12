Nach der Pandemie sind die Sternsinger der katholischen Pfarrei Hl. Theresia von Avila im kommenden Jahr wieder in den Straßen unterwegs für benachteiligte Kinder in aller Welt. Am Wochenende 7. und 8. Januar bringen die jungen und älteren Könige mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+23“ den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen. Dort, wo keine Kinder singen können, wird der Neujahrswunsch der Pfarrei zusammen mit einem Segensaufkleber in die Briefkästen eingeworfen. Wer den Besuch der Sternsinger oder eine Segenspost wünscht, kann sich telefonisch unter 06321 2902 im Pfarrbüro anmelden. Oder einfach eine E-Mail mit Name und Anschrift schicken an sternsinger-nw@online.de. Das diesjährige Schwerpunktthema der Sternsingeraktion lautet „Kinder stärken – Kinder schützen“ und weist darauf hin, dass viele Kinder und Jugendliche körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt erfahren. Mit den Spenden werden Hilfsprojekte in rund 100 Ländern unterstützt.