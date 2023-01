Rund 100 Kinder waren von der Pfarrei Heilige Theresia von Avila als Sternsinger in der Kernstadt sowie in Mußbach, Gimmeldingen und Königsbach unterwegs, um den Neujahrssegen zu überbringen und Spenden zu sammeln. Laut Pastoralreferent Werner Busch ist die Sammlung abgeschlossen und ausgewertet: Demnach kamen rund 15.650 Euro zusammen. „Allen Spendern und Sternsingern ein herzliches Dankeschön“, betont Werner Busch, der die Sternsinger-Aktion betreut und koordiniert hat. 1500 Adressen waren von den Sternsingern angesteuert worden. Mit den Spenden werden Hilfsprojekte des Kindermissionswerks unterstützt. In Mußbach wurde für das Projekt „Manthoc“ in Peru gesammelt.