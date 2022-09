Daniel Schimkowitsch, Küchenchef des Restaurants L.A. Jordan im Ketschauer Hof in Deidesheim, ist einer von sechs Köchen, die sich für den nationalen Vorentscheid des renommierten Thunfisch-Wettbewerbs Chef Balfegó qualifiziert haben.

Für die Kandidaten geht es um die Chance, Deutschland im internationalen Finale von Chef Balfegó in Madrid zu vertreten. Ausgerichtet wird dieser Wettbewerb von der spanischen Firma Balfegó, die für ihren nachhaltigen Roten Thunfisch bekannt ist. Neben Schimkowitsch sind beim Vorentscheid dabei: Francesco D’Agostino aus Rheinau, Marvin Böhm aus Wolfsburg, als einzige Köchin Sabrina Fenzl aus Markt Indersdorf, Maximilian Krämer aus Achern und Franz-Josef Unterlechner aus München.

Am Wettbewerbstag am 26. September in Aachen müssen die Finalisten zwei Gerichte mit Blauflossen-Thunfisch präsentieren. Für die Zubereitung bleibt den Köchen jeweils eine Stunde pro Gericht. Bewertet wird ihre Leistung von den Spitzenköchen Tristan Brandt (959, Heidelberg), Manuel Ulrich (Ösch Noir, Donaueschingen) und Christian Sturm-Willms (Yunico, Bonn). Der Vorentscheid in Deutschland findet zum ersten Mal statt.

Der Thunfisch-Wettbewerb Chef Balfegó findet am 24. Oktober in der internationalen Kochschule Le Cordon Bleu in Madrid statt und gilt als Gelegenheit, sich auf internationalen Ebene einen Namen zu machen.

An dem Wettbewerb in Aachen können Besucher teilnehmen, Anmeldung unter www.kochdesjahres.de/besucher-chef-balfego/ .