Mitte Juli haben Max Goldberg und Kerstin Bauer verkündet, dass sie ihr Lokal Irori in Diedesfeld zum 18. August schließen werden, um sich neu zu orientieren. Für Neustadt ist das ein Verlust, da das Irori nach dem ersten Jahr an der Weinstraße im Frühjahr 2024 gleich einen Michelin-Stern bekommen hat. Nun haben Max Goldberg und Kerstin Bauer in ihrem Newsletter verraten, wie es für sie weitergeht. Am 3. Oktober öffnen sie demnach das Irori im Isenhof in Knittelsheim in der Verbandsgemeinde Bellheim. Das Fachwerkhaus stammt aus dem 17. Jahrhundert und wurde bisher von Petra Dolt und Peter Steverding bewirtschaftet. Laut Newsletter werden Goldberg und Bauer künftig auch Gästezimmer (ein Doppelzimmer und eine Mini-Suite) anbieten. Beide betonen in ihrem Schreiben noch einmal, dass sie froh über die Gelegenheit sind, dass sie sich in Diedesfeld „als Gastronomen, Gastgeber und auch als festes Restaurant etablieren“ konnten. Wie es mit den Räumen in Diedesfeld nun weitergeht, ist noch offen.

