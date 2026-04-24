Sichere Fahrradstellplätze am Bahnhof werden in Haßloch schon länger diskutiert. Nun hat der ACE Auto Club die Situation vor Ort getestet – mit einem überraschenden Ergebnis.

Wer in Haßloch unterwegs ist, nimmt für viele Wege ganz selbstverständlich das Fahrrad. Kurze Distanzen, flaches Gelände und die enge Verknüpfung mit dem Bahnverkehr machen das Rad im Großdorf für viele Menschen zum praktischen Alltagsbegleiter. Gerade für Pendler ist es daher wichtig, das Fahrrad am Bahnhof sicher und bequem abstellen zu können.

Wie gut das gelingt, hat der ACE Auto Club Europa jetzt am Bahnhof Haßloch überprüft. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 2026 untersucht der Club unter dem Motto „Fahrrad.Land.Umstieg – sicher & nachhaltig“ die Qualität von Fahrradabstellanlagen an kleineren Bahnhöfen und Haltepunkten in ganz Deutschland.

Ziel der Aktion ist es, die vorhandene Fahrradinfrastruktur systematisch zu bewerten und damit eine fundierte Grundlage für Verbesserungen zu schaffen. Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von Fahrrad und Bahn als wichtiger Baustein moderner, umweltfreundlicher Mobilität. Den Auftakt machte das Großdorf. „Insgesamt ist der Haßlocher Bahnhof ein guter Ort, um sein Fahrrad abzustellen“, resümiert Nils Burkhoff vom ACE. Er war im April vor Ort und hat die Fahrradabstellanlagen genau unter die Lupe genommen.

In vier Kategorien getestet

Die Bewertung erfolgte anhand eines Punktesystems, bei dem maximal 13 Punkte erreicht werden konnten. Untersucht wurden vier Bereiche: die Qualität der Stellplätze, Lage und Anbindung, Sicherheit sowie zusätzliche Ausstattungsmerkmale.

Das Ergebnis für Haßloch kann sich sehen lassen: Die Abstellmöglichkeiten am Bahnhof erreichten 8,5 von 13 Punkten und erhielten damit die Gesamtnote „gut“. Im Einzelnen vergaben die Tester vier von fünf Punkten für den Bereich Stellplatz. Zur vollen Punktzahl fehlte nach Angaben von Burkhoff lediglich eine Reparaturstation für Fahrräder, wie man sie inzwischen immer häufiger antreffe.

Beim Thema Sicherheit gab es einen Punktabzug, weil der Bereich der Abstellanlage nicht videoüberwacht ist. „Die Anlage war aber gut ausgeleuchtet“, betont Burkhoff. Dafür gab es einen von zwei möglichen Punkten.

Mit Blick auf Lage und Anbindung erzielte Haßloch drei von vier Punkten. „Die Anlage ist gut und gefahrlos zu erreichen. Es gibt keine störenden Baustellen, eine Überdachung, Vorrichtungen, an denen die Räder angeschlossen werden können, und es gibt auf beiden Seiten des Bahnhofs eine Abstellanlage“, zählt Burkhoff die Gründe für die gute Bewertung auf.

Sauberer Eindruck, aber Luft nach oben

Bei den Extrapunkten brachte die Sauberkeit der Haßlocher Fahrradabstellanlage einen halben von insgesamt zwei möglichen Punkten ein. „Es war gepflegt, und es gab keine überquellenden Mülleimer oder Ähnliches“, sagt der Tester.

Ergänzend könne jedoch darüber nachgedacht werden, das Angebot weiter auszubauen – etwa durch Ladeboxen für E-Bikes oder Leihfahrräder, so der Experte.

Mit der Aktion will der ACE nicht nur einen Beitrag zu Verkehrssicherheit und nachhaltiger Mobilität leisten. Die Ergebnisse der Testreihe werden auch den Verantwortlichen vor Ort zur Verfügung gestellt und sollen Diskussionen über notwendige Verbesserungen bei der Infrastruktur anstoßen.

Schon länger ein Thema

Für Haßloch ist das Ergebnis auch deshalb von besonderem Interesse, weil die Frage sicherer Fahrradabstellplätze am Bahnhof dort seit Langem diskutiert wird. Bereits 2025 wurde in den politischen Gremien intensiv über zusätzliche Angebote beraten. Im Mittelpunkt stand zunächst eine Sammelschließanlage mit 40 gesicherten Stellplätzen aus dem Programm der VRN-Mobilstationen, der der Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss schließlich mehrheitlich zustimmte. Die CDU hatte allerdings dafür plädiert, über eine kurzfristige Lösung hinauszudenken und stattdessen perspektivisch ein größeres Fahrradparkhaus zu prüfen. Schon früher gab es am Bahnhof Fahrradabstellhallen. Parallel ließ die Gemeinde im Rahmen ihres Mobilitätskonzepts den Bedarf bei den Bürgerinnen und Bürgern abfragen. Dabei zeigte sich deutlich, dass sichere und wettergeschützte Abstellmöglichkeiten weiterhin gefragt sind.