Die Stadt muss sich in Zeiten knapper Kassen auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Entwicklungspolitik zählt nicht dazu.

Es lassen sich für alle möglichen Dinge gute Gründe finden, warum sich eine Stadtverwaltung wie die Neustadter darum kümmern sollte. Manches davon würde man allerdings auf Neudeutsch als „nice to have“ bezeichnen, also als wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig. Von solchen Aufgaben muss sich eine Stadt dann aber in Zeiten hoher Haushaltsdefizite auch trennen. Dazu gehört die kommunale Entwicklungszusammenarbeit. Der Stadtrat hat daher richtig entschieden. Und es werden noch weitere schwierige Entscheidungen folgen. Was einem dabei klar sein muss: Wenn Bund und Länder die Kommunen nicht schleunigst finanziell auf stabile Füße stellen, werden nicht nur Dinge verloren gehen, die lediglich wünschenswert sind, sondern die viele Bürger auch als notwendig bezeichnen würden.