Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt auf dem Hambacher Schloss einen Kämpfer für Rechtsstaatlichkeit. Das Staatsoberhaupt hat aber auch Botschaften im Gepäck.

Es ist gegen Ende seiner Rede am Freitagabend, als Frank-Walter Steinmeier zweimal besonders kräftigen Applaus erhält. Zunächst betont der Bundespräsident, dass er es für den richtigen Schritt hielte, wenn der Bund der Stiftung Hambacher Schloss beträte und sich dadurch noch stärker finanziell engagieren würde. Und dann sagt der 70-Jährige, was ihm noch wichtig sei: „Das Hambacher Schloss und Schwarz-Rot-Gold stehen für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ich danke deshalb auch allen, die diesen Ort und unsere Fahne gegen jene verteidigen, die sie heute für neuen Nationalismus und autoritäres Denken missbrauchen wollen. Schwarz-Rot-Gold – das sind die Farben der Demokratie und die lassen wir uns nicht nehmen von denen, die die Demokratie verachten.“

Steinmeier war auf das Schloss gekommen, um die Laudatio auf Adam Bodnar zu halten, der einst Justizminister Polens war und nun Professor für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Warschau ist. Ihn hatte die Jury für den diesjährigen Hambacher Freiheitspreis ausgewählt.

Die Werte der Hambacher Freiheitskämpfer

Der Bundespräsident machte deutlich, dass Bodnar in mehrfacher Hinsicht ein passender Preisträger ist. Mit Blick auf die Teilnehmer des Hambacher Fests von 1832 sagte er zu dem Polen: „Sie sind ein Mensch, der die Werte der damaligen Freiheitskämpfer lebt.“ Außerdem vertrete Bodnar das Land, das Deutschland mit seinem Freiheitsdrang, seiner Demokratiebewegung gleich zweimal voranging und zum Vorbild wurde: 1832 und 1989. Ein gescheiterter Aufstand der Polen gegen das russische Zarenreich war den Ereignissen von Hambach vorausgegangen.

Steinmeier würdigte Bodnars Engagement: „Sie setzen sich ein für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, für die deutsch-polnische und die europäische Verständigung, und das seit Jahrzehnten.“ Sein Kampf gegen Diskriminierung, Rassismus und Intoleranz verdiene Respekt und Bewunderung. Insbesondere als polnischer Beauftragter für Bürgerrechte habe er sich einen Namen gemacht – vor allem mit seinen Klagen gegen die umstrittene Justizreform 2015 in Polen. Steinmeier sprach von „Mut, den es damals dazu wirklich brauchte“.

Vor Abbau von Demokratie gewarnt

Bodnar habe schon vor vielen Jahren davor gewarnt, dass autoritäre Regierungen die Unabhängigkeit der demokratischen Institutionen diskreditieren und sie vielleicht gar beseitigen wollten. „Und Sie hatten Recht! Heute sehen wir diese autoritären Tendenzen in vielen Teilen der Welt.“ Doch in einer Demokratie seien die Bürgerinnen und Bürger solchen Entwicklungen nicht machtlos ausgeliefert. „Wir alle haben die Wahl und können mit unserer Stimme entscheiden.“

Der Kampf für Pressefreiheit war ein wichtiges Motiv des Hambacher Fests – und auch Bodnar betone deren Bedeutung immer wieder, sagte Steinmeier. Fehle eine unabhängige Berichterstattung, seien auch freie Wahlen im Grunde nicht möglich. „Wenn unabhängige Medien mundtot gemacht werden, wenn der öffentliche Rundfunk von der Regierung unter Kontrolle gebracht oder ausgeblutet wird, wenn Tageszeitungen gezielt aufgekauft werden, um sie zu schwächen, dann ist die Pressefreiheit in Gefahr.“

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hob hervor, dass man knapp 200 Jahre nach dem Hambacher Fest „wieder einen polnischen Kämpfer für Freiheit und Recht auf diesem Hügel“ ehre. Schnieder rief dazu auf, den autoritären Kräften etwas entgegenzusetzen, die „unsere freiheitliche Demokratie“ herausforderten.

Bodnar: Wichtig ist die Zivilgesellschaft

Bodnar zeigte sich dankbar und geehrt, den Hambacher Freiheitspreis zu erhalten. Er betonte in seiner Rede die Bedeutung der Zivilgesellschaft. Diese sei schon in stabilen Demokratien wichtig. In Polen habe sie eine noch wichtigere Rolle gespielt, als die nationalkonservative PiS-Regierung Rechtsstaatlichkeit abbaute. Sie habe Widerstand geleistet: über Demos und Petitionen, über Aufklärung der Bevölkerung über die Bedeutung der Herrschaft des Rechts und über Hilfe von Betroffenen des Regierungshandelns.

Bevor es zur zweiten Ehrung des von Dominique Macri moderierten Abends ging, sorgten Fritz Burkhardt (Barockvioline), Caroline Jurkat (Barockvioline), Esther Labusch (Barockviola) und Simon Reichert (Cembalo) für die musikalische Unterhaltung der geladenen Gäste.

Mit Bundespräsident, Ministerpräsient und Oberbürgermeister auf der Bühne: Die Waldschatten erhalten den Johann-Philipp-Abresch-Preis. Foto: Kai Mehn

Der Johann-Philipp-Abresch-Preis ging an den Wald- und Wanderverein Die Waldschatten. Mit dem Abresch-Preis werden Bürger, Initiativen sowie Organisationen aus Neustadt ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für gesellschaftlichen Zusammenhalt, kulturelle und politische Teilhabe oder Projekte der Demokratiebildung einsetzen.

Oberbürgermeister Marc Weigel sagte, in einer Zeit, in der darüber geredet werde, dass ehrenamtliches Engagement zurückgehe, belehrten die Waldschatten eines Besseren. Der Verein feiert derzeit sein zehnjähriges Bestehen, und Weigel bekannte, dass er ihnen anfangs diese Laufzeit nicht zugetraut hätte. Nun aber sagte der OB: „ Die Stadt ist stolz auf euch.“ Waldschatten-Vorsitzender Florian Hofmann sprach von tausenden Stunden ehrenamtlicher Arbeit, die die Vereinsmitglieder leisteten. Das tue man aber gern.

Mit Musik des Quartetts ging der Festakt zu Ende an „einem großartigen Tag für unsere Stadt“, wie Weigel angesichts der angereisten Prominenz eingangs gesagt hatte.