Die Jüngsten sind 20, die Älteste über 80 Jahre alt. Und einer feiert ein Jubiläum: Am Sonntag richtet der SV Deidesheim sein 61. Masters-Schwimmfest aus. Auch Deidesheimer Schwimmmeister machen mit.

Wer am 61. Masters-Schwimmfest in Deidesheim mitmachen möchte, muss mindestens 20 Jahre alt sein. Zwei der insgesamt 132 Teilnehmer haben dieses Alter schon lange hinter sich gelassen: Die zwei ältesten Starter kommen beide aus Mainz, informiert Cornelia Gräsel, Schriftführerin des ausrichtenden Schwimmvereins Deidesheim. Gisela Petri, Jahrgang 1937, kommt schon seit vielen Jahren nach Deidsheim. Sie startet in der Altersklasse 85+. Stephan Kolb, geboren 1949, gehört der Altersklasse 75 an.

Das 61. Masters-Schwimmfest in Deidesheim steigt am Sonntag, 7. Juli, ab 10 Uhr. „In diesem Jahr haben sich erneut deutlich mehr Schwimmer als im vergangenen Jahr gemeldet und auch mehr als in den Jahren vor der Pandemie“, freut sich Gräsel. Es starten 132 Schwimmer aus 24 Vereinen 426-mal in dem 25-Meter-Becken. Der Schwimmverein Deidesheim freue sich über dieses noch einmal gewachsene Interesse sehr, betont Gräsel: „Sicher liegt das auch daran, dass das Schwimmbad ,Oase im Paradiesgarten’ so wunderschön ist.“ Die Deidesheimer selbst schicken drei Sportler in die Rennen: Thomas Oehl, Michael Vogt und Georg Fürst.

Lob für schön gelegenes Freibad

Das Freibad „Oase im Paradiesgarten“ in Deidesheim ist laut Gräsel „ein sehr beliebtes und schönes Schwimmbad, das im letzten Jahr – im Gegensatz zu vielen anderen Bädern – einen deutlichen Zuwachs an Besuchern verzeichnen durfte“. Die Teilnehmer vergangener Schwimmfeste hätten immer die familiäre Atmosphäre und die schöne Lage des Schwimmbades gelobt.

Laut Ausschreibung werden den Schwimmern Strecken über 50, 100 und 200 Meter in den Diszilpinen Freistil, Rücken, Brust und Schmetterling sowie das Lagenschwimmen angeboten. Der Höhepunkt des Wettkampfs ist zum Abschluss die gemischte 8x-50-Meter-Freistil-Staffel: Die Siegmannschaft erhält den Wanderpreis der Stadt Deidesheim. Die Familienstaffel, hier müssen mindestens zwei Generationen vertreten sein – steht nach der Mittagspause gegen 13 Uhr auf dem Zeitplan. Diesmal werde sich das Team um den Deidesheimer Schwimmmeister Andy Bories daran beteiligen, kündigt Gräsel an. Allerdings gebe es bislang noch keine weiteren Meldungen zu diesem Staffelwettbewerb. Gräsel: „Wir hoffen, dass sich noch andere Mannschaften beteiligen – eine Meldung für die Familienstaffel ist auch noch am Wettkampftag möglich.“

Schiedsrichter feiert Jubiläum

Heinz Dieter Kok feiert übrigens ein Jubiläum in Deidesheim. „Unser Schiedsrichter kommt seit 2012 jedes Jahr zu unseren Wettkämpfen“, erzählt die Schriftführerin vom „Zehnjährigen“. Die Moderation übernehme wie schon in der Vergangenheit Dieter Noppenberger.

Auf alle Schwimmer und Gäste warten ein reichhaltiges Kuchenbuffet und Kaffee. Ab Mittag werden verschiedene Speisen angeboten wie Bratwurst oder Saumagen im Brötchen, Salat, Nudeln mit Tomaten- oder Hackfleischsauce, dazu verschiedene kalte Getränke.

Am Sonntag kein Badebetrieb

Das Deidesheimer Freibad ist am Sonntag komplett für den öffentlichen Badebetrieb gesperrt. Bis 16.30 Uhr dauere der Wettkampf, sagt Schwimmmeister Andy Bories. Danach müsse das Bad zunächst gereinigt und noch desinfiziert werden. Das brauche seine Zeit.

Information

Ausschreibung für das 61. Mastersschwimmfest des SV Deidesheim im Internet unter https://shorturl.at/vrv59