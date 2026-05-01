Seit Ende 2024 steht das frühere Hotel Maxx by Steigenberger leer – für den Tourismus in dem Weinstädtchen ein schwerer Schlag. Wie sieht es aktuell aus?

Mitte März hatte das Immobilienbüro Christie & Co. in Frankfurt, das die Immobilie seit Februar 2025 zum Verkauf anbietet, für einen Hoffnungsschimmer gesorgt. Nachdem das Büro über Wochen und Monate auf Anfragen per Mail und Telefon nicht reagierte, hieß es auf Nachfrage dann: „Ich kann Ihnen im April gerne ein neues Update dazu geben.“

Ein solches blieb jedoch aus. Auf erneute Anfrage teilte die zuständige Mitarbeiterin, Sophie Paus, jetzt mit: „Wir befinden uns in den letzten Zügen des Verkaufs des ehemaligen Maxx by Steigenberger in Deidesheim.“ Neue Informationen zum Stand der Dinge hat auch Stadtbürgermeister Dieter Dörr (CDU) nicht, wie er gegenüber der RHEINPFALZ verdeutlichte. Somit gibt es von offizieller Seite keinen Hinweis darauf, ob an Gerüchten, denen zufolge es zuletzt Probleme im Verkaufsprozedere gegeben hat, irgendetwas dran ist.

Von „mehreren Angeboten“ die Rede

Das frühere Maxx by Steigenberger-Hotel mit 124 Zimmern ist im Besitz einer chinesischen Gesellschaft, der Dorje International GmbH mit Sitz in Mannheim. Vor zwei Jahren, im April 2024, hatte der damalige Hoteldirektor gegenüber der RHEINPFALZ bestätigt, dass der Pachtvertrag zwischen den Eigentümern und der Steigenberger-Gruppe auslaufe und nicht verlängert werde. Das Haus werde Ende 2024 schließen, hieß es damals.

Der Geschäftsführer von Christie & Co. hatte sich anfangs sehr optimistisch gezeigt in Bezug auf einen Verkauf. Es lägen mehrere Angebote von „ganz unterschiedlichen Playern“ vor, und es spreche nichts dagegen, das Haus „zeitnah“ wieder in Betrieb zu nehmen, sagte er im Sommer vergangenen Jahres. Zwischenzeitlich hatte auch ein Unternehmen Interesse an dem Haus gezeigt, das zur Dorje-Gruppe gehört: die Alsmart GmbH, die ihren Sitz ebenfalls in Mannheim hat.