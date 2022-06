Erste Paddelversuche unter Anleitung, gemütliches Umrunden der Insel oder Rennen unter Fortgeschrittenen. Stehpaddelbretter in allen Größen sind am letzten Juni-Wochenende wieder auf dem Badeweiher in Weidenthal zu sehen.

Familien mit Kindern von sieben bis 27 Jahren stehen bei der zweitägigen Veranstaltung der inklusiven Abenteuer- und Erlebnisspieltage der TuS Lachen-Speyerdorf am letzten Juni-Wochenende besonders im Fokus. Organisatorische Schwerstarbeit hat das Leitungsteam momentan zu bewältigen, das im Mai nach einem Auftakt in der Halle seinen Seilparcours im Ordenswald angeboten hatte und der schnell ausgebucht war. Anfang September wird wegen der großen Nachfrage erstmals in Kooperation mit dem TV Gimmeldingen im dortigen Wald geklettert. Bis dahin stehen mit dem endgültigen Aufbau der Boulderwand auf dem TuS-Sportgelände und deren Einweihung beim großen Spielfest am 16. und 17. Juli noch zwei Höhepunkte an.

Jetzt geht das reguläre Programm der inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage weiter. Die Verantwortlichen haben sich nach einigen Überlegungen dazu entschieden, das Stehpaddeln nochmals auf dem Badeweiher in Weidenthal anzubieten: Gerade für jüngere Teilnehmer und Menschen mit Behinderung sei das Gelände im Langenthal neben dem Sportplatz gut überschaubar und damit optimal, weshalb man von anderen möglichen Austragungsorten mit größerem Platzangebot und mehr Möglichkeiten für ältere Stand-Up-Paddler erst einmal Abstand genommen habe.

Um 13 Uhr geht’s los

Am Samstag, 25. Juni, können sich zunächst von 13 bis 16 Uhr Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren auf Brettern für ein bis zwei Personen allein oder als Duo sowie auf rollstuhlgeeigneten XXL-Stehpaddelbrettern in Gruppen stehend oder sitzend aufs Wasser wagen. Ganz nach persönlichen Fähigkeiten und Vorlieben sind danach von 16 bis 19 Uhr Kinder von zehn bis 15 Jahren an der Reihe. Angeleitet und überwacht werden die Paddler bei ihren „Seegängen“ von geschulten Helfern aus dem Team der TuS Lachen-Speyerdorf, die bei allen Fragen und Problemen zur Seite stehen.

Für Familien mit Jungen und Mädchen von sieben bis 27 Jahren sind erstmals komplett die beiden Termine am Sonntag, 26. Juni, reserviert. Gepaddelt werden kann dabei schon von 9 bis 12 Uhr sowie von 12.30 bis 15.30 Uhr, ehe die Bretter von den Helfern wieder eingepackt werden.

