Am Freitag veranstaltete der Förderverein Duttweiler Cuvée unter dem Motto „völlig losgelöst“ die Stehkragenfasnacht in der ausverkauften Festhalle des Weindorfs. In mühevoller Kleinarbeit wurden Astronauten, Raketen und Planeten für die Dekoration gebastelt. Mit Bütten und Sketchen sorgten die Akteure für etliche Lacher. Ebenfalls überzeugend: Hip-Hop-Gruppen von der Tanzmanufaktur, die Galaxy Rider und die „Geilaktischen Tänzerinnen“. Durch das Programm führte Gabi Lützel. Für Musik sorgte DJ Flo.