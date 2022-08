Die Qualifikationsmeisterschaften der Segelflugpiloten in Lachen-Speyerdorf sind beendet. Von zwei Neustadtern, die angetreten sind, darf einer hoffen, bei der deutschen Meisterschaft 2023 starten zu dürfen.

Der Flugplatz Lilienthal ist wieder in seinem Normalzustand, sagt Reimar Möller, Vorsitzender des FSV Neustadt. Bereits am Sonntag habe es normalen Flugbetrieb gegeben. Der FSV hatte die Qualifikationsmeisterschaften der Segelflieger auf dem Flugplatz in Lachen-Speyerdorf ausgerichtet. Nach acht von zehn möglichen Wertungstagen stehen die Sieger der Qualifikationsmeisterschaft 2022 fest. Nur an nur zwei Tagen hatte wegen Regens beziehungsweise fehlender Thermik der Wertungsflug abgesagt werden müssen.

Über den Donnersberg

Auch am letzten Wertungstag hatte sich das Wetter über der Pfalz noch einmal überraschend gut für die Segelflieger präsentiert: In einer zweistündigen Aufgabe, bei der die Piloten ihre Streckenführung und exakten Wendepunkte selbst bestimmen konnten, flogen die Segelflugzeuge zunächst über den Donnersberg in Richtung Bad Sobernheim. Danach ging es ins Saarland fast bis zur französischen Grenze und zurück in die Rheinebene. Die führenden Piloten in beiden Klassen, Enrique Levin in der offenen Klasse und Matthias Sturm in der 18-Meter-Klasse, schlossen den Wettbewerb mit weiteren Tagessiegen ab. Sie flogen Schnittgeschwindigkeiten von über 137 Stundenkilometern, informiert Bernd Schwehm, Pressereferent des ausrichtenden FSV Neustadt.

Acht Tagessiege

In der offenen Klasse belegt Enrique Levin aus Homberg (Efze) im Endklassement unangefochten Platz eins. Er schaffte es mit seiner EB29R, alle acht Wertungstage zu gewinnen. Dahinter folgt Carsten Portmann aus Hamburg vor dem Doppelsitzer-Team Patrick Benoist und Hendrik Virow aus dem fränkischen Burg Feuerstein.

Fünf Tagessiege

In der 18-Meter-Klasse darf sich Matthias Sturm aus Freudenstadt mit fünf Tagessiegen als dominierender Pilot feiern lassen. Ihm folgt auf Platz zwei der Karlsruher Michael Streit, dahinter der beste Rheinland-Pfälzer Nils Koster vom SSV Ludwigshafen.

Aus der 18-Meter-Klasse haben sich die besten Zehn für die deutschen Meisterschaften 2023 qualifiziert. Aus der offenen Klasse sind es die besten Sieben, informiert Möller. Der Neustadter Reinhold Mallnik hat sich in der 18-Meter-Klasse nicht qualifiziert. In der offenen Klasse darf Steffen Schmidt noch hoffen. „Er liegt auf einem Nachrückerplatz“, sagte Möller. „Normalerweise verzichten immer ein, zwei Piloten aus Termingründen auf den Start.“ Schmidt habe gute Chancen, 2023 bei der deutschen Meisterschaft zu fliegen.

30 Helfer

Bei der Abschlussfeier hatten sich die Piloten beim Flugsportverein Neustadt, seinem Vorsitzenden Reimar Möller als Wettbewerbsleiter und bei Sportleiter Frank Schwerdtfeger bedankt: Weder in der Luft noch am Boden habe es Grund zum Meckern gegeben. Die extrem guten Wetterverhältnisse zu Beginn, die hochkarätige Besetzung des Teilnehmerfelds und die perfekten Aufgabenstellungen vom Wettbewerbsmeteorologen und Sportleiter hätten dazu beigetragen. Rund 30 ehrenamtliche Helfer des FSV Neustadt seien während der Qualifikationsmeisterschaften im Einsatz gewesen, erzählte Reimar Möller.

Allerdings waren nur 40 Teilnehmer am Start, obwohl der FSV Neustadt 70 Plätze angeboten hatte. Viele hätten wegen der Hitze abgesagt, hatte FSV-Pressereferent Bernd Schwehm vor Beginn der Qualifikationen erklärt.

Der Lachen-Speyerdorfer Ortsvorsteher Claus Schick zeigte seine Verbundenheit zum Flugplatz Lilienthal und dem Segelflugsport: Mit der aktiven Öffentlichkeitsarbeit des Flugsportvereins sei viel Verständnis für den Wettbewerb und die Beeinträchtigung der unmittelbaren Anwohner des Flugplatzes während der jeweils einstündigen Startphase geschaffen worden. Deshalb freue man sich auch auf zukünftige Meisterschaften der Segelflieger in Lachen-Speyerdorf, so Schick.