Wenn Autos aktuell ungewöhnlich langsam durch die Neustadter Talstraße fahren, hat das höchstwahrscheinlich einen guten Grund: Der in Neustadt lebende Cartoonist Steffen Boiselle hat das Schaufenster am Hausratladen der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick verschönert. Der Anlass für das Kunstwerk ist eher unschön: In der Nacht auf den 23. Mai hatte ein Betrunkener die Schaufensterscheibe mit der Faust eingeschlagen. Laut dem Fachbereichsleiter des Hausratsladens, Rolf Raule, dauert es etwa zwei Monate, bis die Scheibe erneuert wird. So kam er auf die Idee, seinen guten Freund Boiselle zu Rate zu ziehen.

Der Comiczeichner, ein langjähriger Gönner des Lichtblicks, ließ sich nicht zwei Mal bitten: Seit Dienstag zieren die Figuren Erna und Schorsch die Ladenfront. Am Freitag wurden die finalen Pinselstriche gesetzt. Als fleißige Helferin erwies sich Zoe Külthau, Tochter einer Hausratsladen-Mitarbeiterin. Sobald die neue Scheibe eingebaut ist, wird das Gemälde versteigert. Der Erlös kommt natürlich dem Lichtblick zugute. Darüber hinaus hat Boiselle bereits mehrere Anfragen von Interessenten bekommen, die sich eine ähnliche Wandmalerei wünschen. Und selbst seine Frau kann sich nach seinen Worten mittlerweile ein Gemälde an der Boiselle’schen Hauswand vorstellen ...