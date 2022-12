Die Lokalredaktion bekommt Verstärkung: Stefanie Brunner berichtet ab Dezember aus Neustadt und Umgebung. Sie folgt auf Jennifer Back, die sich einer neuen Aufgabe widmet. Stefanie Brunner (Kürzel nne) wechselt aus dem Landressort der RHEINPFALZ-Redaktion in Frankenthal an die Weinstraße. Die gebürtige Hettenleidelheimerin hat vor ihrem Volontariat bei MSSW in Ludwigshafen an der Universität Landau Anglistik und Romanistik studiert. Wenn sie nicht für die RHEINPFALZ unterwegs ist, singt die 27-Jährige leidenschaftlich in einer Soulrock-Band. Die Wahl-Neustadterin freut sich auf neue Aufgaben in ihrer Heimatredaktion.