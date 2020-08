Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, wird Stefan Vogt neuer Schulleiter am Käthe-Kollwitz-Gymnasium und damit Nachfolger von Mervyn Whittaker, der zum Schuljahresende in Pension gegangen ist. Vogt ist 44 Jahre alt und hat an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz katholische Theologie und Mathematik studiert. Seine berufliche Tätigkeit begann er am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim, 2009 folgte der Wechsel an das Lise-Meitner-Gymnasium in Maxdorf. Dort war Vogt bis 2014 Studiendirektor und ab 2014 stellvertretender Schulleiter.