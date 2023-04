Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine hautnah miterlebte Familientragödie bildet den Hintergrund des neuen Stücks „El-Bistân“ des Haßlocher Komponisten Stefan Pohlit, das am 8. Juli beim Festival „Risonanze Erranti“ in Neustadt seine Uraufführung erlebt. Auch sonst bietet das Neue-Musik-Event ein Programm vom Feinsten und zieht auch prominenten Besuch an.

Wer ist Nedim Arpaci? Die Frage stellt sich wohl jeder, der sich mit Stefan Pohlits neuester Komposition befasst, die am Freitag, 8. Juli, in der Martin-Luther-Kirche erstmals