Zwei Leichtverletzte, 11.000 Euro Gesamtschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitag gegen 9 Uhr auf der L 530 zwischen Haßloch und Geinsheim. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer zu spät erkannt, dass am Hubertushof-Kreisel ein Lkw abgeschleppt wurde und sich deshalb der Verkehr staute. Mit seinem BMW krachte er in das Heck eines Mercedes, der wiederum auf einen Peugeot geschoben wurde. Der BMW landete im Straßengraben. Die Fahrer von Mercedes und Peugeot kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Zwei der Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des BMW musste die L 530 zeitweise gesperrt werden. Gegen den 22-jährigen Unfallverursacher aus der Südpfalz wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.