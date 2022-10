Zu einem Fahrzeugbrand auf der A65 in Richtung Ludwigshafen rückte die Feuerwehr Haßloch laut eigenem Bericht am Sonntag gegen 15.40 Uhr aus. Betroffen waren Besucher des Festumzugs in Neustadt.

Kurz hinter dem Parkplatz Spechtersee hatte sich bei einem Sattelaufliegergespann der Auflieger von der Zugmaschine gelöst und war unkontrolliert auf der Autobahn liegen geblieben. Beide Fahrer des Lastwagens blieben unverletzt. Der Auflieger blockierte den rechten Fahrstreifen der A 65. Durch den Unfall war laut Feuerwehr ein kleiner Brand am Auflieger ausgebrochen, Ersthelfer hatten die Flammen gelöscht. Allerdings traten an dem Auflieger größere Mengen Diesel aus, das dazugehörige Aggregat versorgte eine Kühlanlage. Nachdem die Feuerwehr die Unfallstelle abgesichert hatte, verhinderte sie mit einem Strahlrohr das Wiederaufflammen des Feuers.

A65 in Richtung Norden gesperrt

Aufgrund der Größe der Einsatzstelle und der sich abzeichneten aufwendigen Bergung sperrten die Einsatzkräfte die Autobahn ab der Abfahrt Haßloch. Auch aufgrund des Weinlesefestumzugs in Neustadt staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer. Mit einem speziellen Gerätewagen für Gefahrgutunfälle, der in Haßloch stationiert ist, stoppten die Wehrleute den Dieselaustritt und fingen die ausgelaufene Flüssigkeit auf.

Da die Ware im Auflieger, eine größere Mengen Früchte, unbeschädigt war, hielten die Einsatzkräfte in Abstimmung mit der Spedition das Kühlaggregat während der gesamten Bergung am Laufen, um die Ware zu retten. Die Bergung des Aufliegers mittels Kran und den Abtransport übernahm ein Abschlepp- und Bergungsunternehmen. Neben fünf Fahrzeugen und 23 Kräften der Feuerwehr Haßloch waren die Polizei und der Landesbetrieb Mobilität im Einsatz. Gegen 18 Uhr übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Bergungsspezialisten und die Autobahnmeisterei.