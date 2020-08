Ein Fahrzeugbrand auf der Autobahn A65 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und -Süd hat am Dienstagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr gefordert. Nach ihren Angaben vom späten Dienstagabend konnte der Fahrer seinen Wagen noch auf die Standspur lenken und zusammen mit dem Beifahrer unverletzt aussteigen. Kurz darauf stand der Pkw ganz in Flammen, eine große Rauchsäule war schon von Weitem zu sehen. Zudem griff das Feuer auf den trockenen, unbefestigten Seitenstreifen über. Durch den Funkenflug entzündete sich auch der gegenüberliegende Mittelstreifen. Während der Löschzug Lachen-Speyerdorf dort den Brand bekämpfte, kümmerte sich die Stadtmitte-Einheit um das Auto und den Seitenstreifen. Dazu musste die Autobahn in alle Richtungen gesperrt werden, was einen größeren Rückstau verursachte. In Fahrtrichtung Karlsruhe blieb sie dicht, bis der Wagen abgeschleppt war. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei geleitet werden. Ob ein technisches Problem die Ursache für den Brand war, ist unbekannt.