Schon lange ist klar, dass das Deutsche Weinlesefest auch dieses Jahr ausfällt. Wie bereits 2020 feiern die Neustadter stattdessen ab dem 16. September in einem Weingarten vor dem Saalbau. Dieses Mal mit mehr Standbetreibern – und mit Plätzen im Innenbereich.

Ein bisschen wehmütig werden die treuen Fans, die Organisatoren und die Standbetreiber schon gewesen sein, als Oberbürgermeister Marc Weigel im Mai ankündigte, dass das Deutsche Weinlesefest auch in diesem Jahr flachfällt. Aber schnell haben die Verantwortlichen den Blick nach vorne gerichtet. Statt einem großen Fest mit Haiselschern und Umzug gibt es nun also einen Weingarten auf dem Daniel-Meininger-Platz vor dem Neustadter Saalbau und der angrenzenden Grünfläche. Dazu musste das Rad nicht neu erfunden werden, lagen doch die Pläne für die Alternativveranstaltung noch aus dem Vorjahr in der Schublade der städtischen Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH.

Damals hatten sich die Feucht-Fröhlichen Neustadter (FFN), der Haucke-Metzger, Woihaisel Mörschel und Patric Forlani mit seiner Winzerscheune zusammengetan und in vier voneinander durch Blumenschmuck getrennten gastronomischen Bereichen ihre Gäste bewirtet. Die vier sind auch in diesem Jahr wieder dabei. Und auch zwei „Neue“ werden nach Angaben der Stadtverwaltung vom Montagnachmittag dafür sorgen, dass sich Neustadter und Gäste von auswärts bei einem Gläschen Wein und regionalen Speisen von Donnerstag, 16. September, bis Sonntag, 3. Oktober, wohlfühlen: die Freiwillige Feuerwehr Neustadt und der Karnevalverein 1840 Neustadt (KVN).

Bei Reservierung schnell sein

Anders als im vergangenen Jahr, können die Besucher diesmal auch im Innenbereich – in den Gastrozelten oder im Haisl – sitzen. Tische können bei den Betreibern vor Ort oder unter den auf der städtischen Homepage angegebenen Telefonnummern reserviert werden. „Schnell sein lohnt sich, da nur eine begrenzte Anzahl an Sitzmöglichkeiten zur Verfügung steht“, rät die Stadt.

Natürlich gelten auch im Weingarten wie überall die aktuellen Corona-Regeln. Dazu gehört auch die Kontakterfassung. Im Außenbereich müssen die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene und Alltagsmaske) eingehalten werden. Drinnen gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). „Eigene Selbsttests sind nicht zulässig. Schnellteststellen sind nur wenige Gehminuten entfernt“, heißt es von Seiten der Stadt. Nähere Informationen gibt es online unter https://schnelltest.neustadt.eu/.

Weil zurzeit die Unterführung am Saalbau wegen Renovierungsarbeiten nicht passiert werden kann, besteht der Zutritt zum Weingarten über die Bahnhofstraße gegenüber den Bushaltestellen am Bahnhofsvorplatz.

Wahl der Weinkönigin in Hetzelgalerie verfolgen

Traditionell wird während des Deutschen Weinlesefestes die Deutsche Weinkönigin im Saalbau gewählt. In den Corona-Jahren hält stattdessen der Weingarten als Rahmen dafür her. Wobei die Wahl am Freitag, 24. September, dieses Mal live im ersten Obergeschoss der Hetzelgalerie beim Modehaus Jacob übertragen wird. Ab 17 Uhr können Interessierte Weine aus den 13 Deutschen Weinanbaugebieten probieren und mit ihrer Favoritin mitfiebern. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Sonntag, 26. September, öffnen sich dann die Türen der Hetzelgalerie zur Jungwinzer-Matinée. Junge und experimentierfreudige Winzerinnen und Winzer aus Neustadt und den Weindörfern präsentieren dort ab 11 Uhr ihre Weine. Das Ticket kostet 12 Euro und ist vor Ort erhältlich.

Sekt und Champagner verkosten

Wer’s prickelnd mag, sollte sich laut Stadt den 3. Oktober vormerken. Ab 11 Uhr können Besucher des „Sparkling Wine-Day“, ebenfalls in der Hetzelgalerie, mehr als 80 verschiedene nationale und internationale Sekt- und Champagnersorten verkosten. Bei der Veranstaltung ist der Eintritt frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Jedoch gilt auch für die drei Sonderveranstaltungen die 3G-Regel.

Info

Öffnungszeiten des Weingartens: sonntags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 23 Uhr. Anmeldung online hier.