Eine Dorfrallye soll ein kleiner Ersatz für das Haardter Weinfest auf der Straße sein, das in der Zeit vor der Pandemie von Freitag vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt bis einschließlich Christi Himmelfahrt gefeiert wurde. Wie Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) in einer Videositzung des Ortsbeirats am Donnerstag, ankündigte, wird in den nächsten Tagen ein Flyer mit detaillierten Informationen zur Dorfrallye an alle Haardter Haushalte verteilt.

Die Haardter können sich bei der Ortsverwaltung anmelden, um dort ein Startpaket zum Preis von fünf Euro abzuholen. In dem Startpaket finden sich ein Dubbeglas, gebrannte Mandeln, ein Anstecker und die Aufgaben, die bei der Dorfrallye gelöst werden müssen. „Es geht durch das Dorf, den Wald und das Feld“, verrät Kerbeck weiter. Die Dorfrallye solle Spaß machen, man könne dabei aber auch einiges über Haardt lernen. Von 7. bis einschließlich 24. Mai können sich die Haardter aufmachen und anschließend das Blatt mit den Lösungen bei der Ortsverwaltung einwerfen. „So ist ausreichend Zeit, dass jeder allein oder mit der Familie unterwegs ist“, sagt die Ortschefin. Unter allen abgegebenen Lösungen werden drei Preisträger ausgelost.

Wein und Süßes vom Stand

Von Freitag, 7. Mai, bis Sonntag, 16. Mai, hat als weitere Reminiszenz an das Weinfest der Süßwarenstand der Familie Reichling im Mandelring 188 geöffnet. Dort gibt es auf Bestellung nicht nur Kerwesüßigkeiten, sondern auch Weine von Haardter Winzern sowie kulinarische Kleinigkeiten der Lokale „Quetschekuchestubb“ und „Spinne“. Das Angebot war schon im vergangenen Jahr gut angekommen. Und nicht nur das: Die Haardter waren damit praktisch Vorreiter und haben den anderen Ortsteilen vorgemacht, wie man das Kerwe-Gefühl coronakonform nach Hause holt.