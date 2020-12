Coronabedingt entfällt in diesem Jahr das Silvesterkonzert des Ensemble 1800. Untätig bleiben die Musiker jedoch nicht: Sie werden am 31. Dezember in kleiner Besetzung bei den Andachten zum Altjahresabend um 17 und 19 Uhr in der Pauluskirche Hambach mitwirken. Es erklingen das Weihnachtskonzert von Manfredini, Fantasien von Purcell und Geistliche Konzerte in instrumentaler Ausführung von Schein – gespielt von Martin Jopp und Fritz Burkhardt (Violinen), Esther Labusch (Viola), Katie Stephens (Violoncello) und Andrea C. Baur (Laute). Die Andachten hält Pfarrer Ludger Mandelbaum.

