Wegen Corona keinen Empfang, aber zumindest einen Film: Das hat sich die Stadtverwaltung als Einstieg in 2021 ausgedacht. Unter dem Titel „NEUstadt 20.21 – Rückblicke.Einblicke.Ausblicke“ ist er am 15. Januar um 19 Uhr im Offenen Kanal und auf der städtischen Facebookseite zu sehen. Es ist zum einen ein Rückblick auf die Ereignisse des Jahres 2020 und darauf, wie die Neustadter zusammen schwierige Situationen gemeistert haben. Zum anderen wird der Blick in die Zukunft gerichtet, auch anhand verschiedener Stationen wie der Bewerbung zur Landesgartenschau 2026, den Plänen für den Bahnhofsvorplatzes oder das Neubaugebiet am Jahnplatz.

Und nach dem Film? Da können die Zuschauer den Abend bei einer digitalen Weinprobe mit den Weinhoheiten aus Diedesfeld, Mußbach und Duttweiler ausklingen lassen. Denn diese Ortsteile hätten 2021 die Weine für den Neujahrsempfang gestellt, als letzte im Reigen der Weindörfer. Da nun aber nicht live im Saalbau das Glas gehoben und mit den vielen Gästen geplaudert werden kann, heißt es „ab vor den Bildschirm, ausgestattet mit schön gekühlten Weinen“.

Sekt zum Schluss

Insgesamt gibt es drei zur Auswahl, präsentiert von den Weinprinzessinnen Alexandra Rottmayer (Diedesfeld), Saskia Bähr (Mußbach) und Jil Gehrmann (Duttweiler): einen 2019er Chardonnay Spätlese trocken vom Weingut Mantel, einen 2020er Sauvignac „Johannes“ trocken vom Weingut Klohr sowie einen 2019er Muscaris „Alter Berg“ vom Weingut Momm. Abgerundet wird die von Claudia Albrecht moderierte Weinprobe durch einen Rieslingsekt der Heimschen Privatsektkellerei.

Reserviert werden können die Weinpakete – pro Paket 25 Euro – ab sofort bei Susanne Mehling, E-Mail susanne.mehling@neustadt.eu, Telefon 06321/855-1221. Die Reservierung wird dann bestätigt, und es gibt einen Abholtermin bis spätestens 15. Januar. Bezahlt wird bar.