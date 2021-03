Schon seit vielen Jahren erwirtschaftet die protestantische Kirchengemeinde mit ehrenamtlichen Helfern beim Mandelblütenfest einen Gewinn im Pfarrhof und Gemeindesaal, beim Ausschank und Essensstand sowie mit dem Verkauf von Kaffee und Kuchen. In den besten Zeiten wurden damit 5000 Euro an das Kulturzentrum in Independencia (Bolivien) und den gleichen Betrag ans Neustadter Frauenhaus und den Lichtblick überwiesen. Anstelle des Fests lädt die Gemeinde zum Mandelblütensonntag ein am 21. März, 10 Uhr ein (Anmeldung erforderlich) und weist darauf hin, dass die Kirche jeden Tag zum Gebet und zur Besichtigung offen ist. Gleichzeitig bitten die Kirchengemeinde um Spenden für die drei Projekte an das protestantische Verwaltungsamt Neustadt, KG Gimmeldingen MBF21 bei der Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN DE08 54651240 1000 4249 01.