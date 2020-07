Auch wenn die Mußbacher Johanneskerwe an diesem Wochenende ausfallen muss – ohne Esel Ben, Kerweredd und Kerwebaum geht es dann doch nicht. So ist am Donnerstagabend eine kleine Abordnung – bestehend aus Weinprinzessin Saskia, Kerweredner Karlheinz Mallrich, Christel Klohr vom gleichnamigen Winzerhof sowie Susanne Müller-Magin mit ihrem Esel Ben – durch den Ortsteil gezogen. Startpunkt war das Rathaus.

Außerdem mit dabei: Ein kleines, verdorrtes Kerwebäumchen auf einem Leiterwagen als Hinweis darauf, dass die Kerwe dieses Jahr wegen Corona fast eingegangen wäre. Wenn denn nicht ein paar Leute dafür gesorgt hätten, dass die Mußbacher zumindest ein paar Minuten mit Abstand auf den Straßen feiern durften, sofern sie denn das kühle Haus verließen.

Kerwe bleibt im Sack

Normalerweise wird der Kerwebaum donnerstags vor der Kerwe am Rathaus gestellt. Zur offiziellen Eröffnung freitags an der Turnhalle wird die Kerwe in Form einer fünf Liter fassenden Flasche dann aus dem Jutesack geholt. „Üblicherweise schenken wir den Wein aus und machen Platz für den neuen. Dienstags wird die Kerwe dann wieder mit viel Tamtam und Mengenges eingesackt und auf den Speicher unseres Weinguts gebracht“, berichtet Christel Klohr. Sie selbst hatte vor Jahren die Idee zum Einsacken, weil ihr die Tradition des Aus- und Begrabens der Kerwe in anderen Orten nicht gefallen habe.

Dieses Jahr also die abgespeckte Version – die Kerwe blieb im Sack. Auf dem Trockenen sitzen musste der kleine Zug deshalb aber nicht. „Für den Fall, dass wir nicht überall etwas zu trinken bekommen sollten, hatten wir unseren eigenen Schoppen dabei“, sagte Klohr lachend. An den Stationen, wo sonst gefeiert worden wäre, machte der Tross Halt, verlor ein paar Worte, um der Kerwe zu gedenken, und zog weiter. Mindestens so lange, bis der Schoppen leer getrunken war.