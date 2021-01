Dieses Jahr gibt es keine zentrale Gedenkfeier zum Jahrestag der Gefangenenbefreiung im Konzentrationslager Auschwitz. Stattdessen wird Corona-konform gemahnt und erinnert.

In den vergangenen Jahren haben die Neustadter in der Stiftskirche bei bewegenden Gedenkveranstaltungen der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Immer am 27. Januar – in Erinnerung an die Gefangenenbefreiung aus dem Konzentrationslager Auschwitz vor 76 Jahren. Das ist dieses Jahr natürlich nicht möglich, die Stiftskirche bleibt zunächst geschlossen, Menschenansammlungen sind tabu. Corona verhindert zwar vieles, aber nicht das Engagement der Neustadter Schüler, die auch dieses Jahr ein Zeichen zur Erinnerung und gegen Rassismus setzen wollen. Denn die Pandemie vermag es eben leider nicht, Rassismus, Antisemitismus und Hetze gegen Minderheiten zu verhindern.

So ist also statt einer zentralen Gedenkfeier in der Stiftskirche am kommenden Mittwoch eine Lichteraktion geplant. Dazu stellen sich die Schüler ab 18 Uhr mit Kerzen an den Stolpersteinen im Stadtgebiet auf. Aktuell sind nach Angaben der Stadtverwaltung in Neustadt und den Ortsteilen Mußbach und Geinsheim 41 Stolpersteine vor 15 Häusern verlegt, die an jüdische Opfer der NS-Verbrechen erinnern. „Solche Veranstaltungen leben nur, weil Schüler sich beteiligen“, hatte Eberhard Dittus, Vorsitzender des Fördervereins der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt, vergangenes Jahr in der Stiftskirche gesagt.

Bürger können mitmachen

Gegen 18.15 Uhr werden er und Oberbürgermeister Marc Weigel auf dem Marktplatz der Menschen gedenken, die im Dritten Reich ihr Leben lassen mussten.

Auch die Neustadter können sich beteiligen, indem sie an dem Abend ein Licht ins Fenster stellen. Jedoch wer möchte, kann ein „Selfie“, also ein Foto von sich selbst machen und es per E-Mail an susanne.mehling@neustadt.eu schicken.