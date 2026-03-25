Veranstaltungen über 50 Personen sind derzeit in der Festhalle Diedesfeld verboten. Ein Statiker hat nämlich akute Probleme festgestellt. Wie geht es jetzt weiter?

„Für mich war das ein Schock!“ Diedesfelds Ortsvorsteher Volker Lechner ( FWG) ist hörbar angefasst. Er spricht von der in der vergangenen Woche gefallenen Entscheidung, wegen statischer Probleme keine Gruppen über 50 Personen mehr in die Festhalle zu lassen. Drei geplante Veranstaltungen habe er absagen müssen, berichtet er: den Osterrock, ein Konzert des Musikvereins und eine private Feier. Die Sache wühlt den Ortsvorsteher auf, im Gespräch fällt mehrfach das Wort „Katastrophe“. Lechner verwendet es im Zusammenhang mit dem Szenario, dass die Halle dauerhaft nicht mehr nutzbar wäre. Momentan sieht es nicht so aus, dass dieses Szenario Wirklichkeit werden könnte. Allerdings ist das Ausmaß des Schadens auch noch nicht klar. Das liegt an den Besonderheiten der Festhalle in dem Weindorf.

Neustadts Baudezernent Bernhard Adams (parteilos) bezeichnet sie als „Gebrauchtimmobilie“. Was er meint: Sie hatte früher eine andere Nutzung, war Teil einer Weinkellerei. Deren Erbe ist im Keller unter der Halle noch zu sehen. Gut zwei Drittel der Fläche sind mit riesigen, mittlerweile freilich leeren Weintanks aus Beton belegt. Dazwischen verlaufen schlauchförmig enge Wege.

Korrosion an Deckenträgern

Vor Kurzem schaute sich ein Statiker die Lage dort unten an – und er kam mit schlechten Nachrichten wieder raus. Der Mann sieht dringenden Sanierungsbedarf, er warnt davor, dass die Kellerdecke, sprich der Hallenboden, absacken könnte. Die Verwaltung reagierte sofort, indem sie Baustützen anbringen ließ, um die Konstruktion zu entlasten. Diese besteht aus 15 Säulen, die laut Adams gusseisern oder betoniert sind und sich teilweise sogar in den Tanks befinden. Darauf ruhen fünf sogenannte Unterzüge, I-förmige Träger mit 47 Zentimetern Höhe und 17 Zentimetern Breite. Darauf sind die eigentlichen Deckenträger angebracht, Fachleute sprechen von einer Preußischen Kappendecke. Der Statiker hat Korrosion an den Unterzügen festgestellt. Ein komplettes Schadensbild habe er aber nicht liefern können. Das liegt an den Weintanks, deren Oberkante laut Adams nur 30 bis 50 Zentimeter Platz lassen bis zur Decke. „Der Statiker hat sich auf eine Leiter gestellt und da reingeschaut“, berichtet der Baudezernent, aber er habe nicht ausreichend viel erkennen können.

Training kann noch stattfinden

Um das Ausmaß des Problems erfassen zu können, sei deshalb bereits damit begonnen worden, die Tanks an den Seiten zu öffnen, um dann deren Decke gezielt an einigen Stellen aufzubrechen, um erkennen zu können, wie es darüber aussieht. Das sei keine simple Sache, sagt Adams, die Betontanks seien massiv, hätten teilweise eine Dicke von 40 bis 50 Zentimetern.

Wichtig dabei: Von dem Problem ist nur die eigentliche Halle betroffen, nicht das Haus der Vereine und auch nicht der Keller der Landjugend. Das betont auch Ortsvorsteher Lechner. In der Halle selbst könne weiterhin Tanzsport-Training und das Training des Karnevalvereins Diedesfelder Flendes stattfinden. An dieser Stelle seien die Einschränkungen also nicht so schlimm. Lechner „will sich aber gar nicht ausmalen“, was wäre, wenn die Halle langfristig kaum oder gar nicht mehr nutzbar wäre. Die Flendes etwa stünden dann ohne Trainings- und Veranstaltungsstätte da. Diese Gedanken hätten ihn gerade am Anfang beschäftigt, erzählt Lechner. „Für das Dorfleben wäre das natürlich eine Katastrophe.“ Mittlerweile hat er aber Hoffnung, dass es nicht so schlimm kommt – nach dem, was er von der Stadt gehört habe, deren schnelles Handeln er lobt.

Höhe der Kosten noch unklar

Adams sagt dazu: „Wir haben natürlich ein Interesse daran, die Halle zu erhalten, und wir halten das auch für technisch leistbar.“ Das sei zumindest der aktuelle Stand. Zu möglichen Kosten und der Dauer der Sanierung könne er aber noch nichts sagen. Für die Öffnungen der Tanks seien 40.000 Euro bewilligt worden. Am Ende werde es bei den Kosten sicher nicht fünfstellig bleiben, ergänzt er. Der Beigeordnete rechnet damit, dass in den nächsten sechs bis acht Wochen nicht nur das komplette Schadensbild vorliege, sondern auch ein Sanierungsvorschlag. Dann wisse man mehr. Dabei müsse beispielsweise geklärt werden, ob eine Sanierung trotz der Betontanks möglich sei oder ob diese vorher abgebrochen werden müssten. Das Arbeiten dort sei jedenfalls nicht einfach. Teilweise seien die Gänge so eng, dass man sich an den Baustützen richtiggehend vorbeiquetschen müsse.

Immerhin: Ein Vorteil sei, dass der Keller bisher kaum genutzt worden sei, man eine künftige Nutzung also nicht berücksichtigen müsse. Allerdings wird man sich dauerhaft um eine Entfeuchtung des Raumes kümmern müssen. Die schlechte Belüftung dort habe die Korrosion begünstigt.

Als Adams von dem Schaden hörte, ließ er checken, ob es in der Stadt eine weitere vergleichbare Konstruktion gibt, in der Ähnliches droht. Doch auch unabhängig von den Weintanks ist die Halle in Diedesfeld eine Besonderheit: „So eine Decke haben wir in Neustadt nur einmal.“