Wer den „klääne Pälzer“ kennt, wird auch Xaver Mayers Weihnachtsmotive lieben.

Am 8. Januar gingen die Lichter aus. Zumindest jene am vierten Rathaus-Adventskalender auf dem Neustadter Marktplatz. Viel Zeit zum Durchatmen ließ sich die Bürgerstiftung aber nicht. Schließlich muss der Kalender 2023 vorbereitet werden. Das heißt vor allem: Sponsoren für die 24 Fenster-Bilder finden. 1200 Euro müssen pro Fenster aufgebracht werden, damit der Kalender wieder leuchten kann. Als kleines Dankeschön erhält der Sponsor dafür nach Weihnachten sein Originalbild.

Im ersten Jahr stammten die Bildmotive von Mitgliedern des Neustadter Kunstvereins. 2020 verzauberte der Adventskalender mit Bildern des berühmten Zeichners und Kinderbuchautoren Janosch. 2021 wurden die 24 Fenster mit Motiven des New Yorker Pop-Art-Künstlers James Rizzi gestaltet, und 2022 gelang es der Bürgerstiftung, die Kinderbuchillustratorin Annette Swoboda für den Kalender zu gewinnen.

„Wunderbare Motive“

In diesem Jahr nun ist es ein Künstler aus der Pfalz. Die Bürgerstiftung hatte schon früh den Maler und Grafiker Xaver Mayer angesprochen. Und Mayer hat „in seiner unverwechselbaren Handschrift 24 wunderbare Motive“ gestaltet, wie der künstlerische Leiter des Kalenderprojekts, der Neustadter Gerhard Hofmann, sagt.

Xaver Mayer, 1956 in Pirmasens geboren und heute in Landau zu Hause, ist bekannt durch Figuren wie den „Klääne Pälzer“ und viele weitere skurrile kleine Helden, die auf seinen Bildern so manche Abenteuer bestreiten. Mayer sei, so Hofmann, eine feste Größe in der pfälzischen Kunstszene, und als jahrzehntelanges Mitglied zähle er außerdem auch „zum Urgestein des Neustadter Kunstvereins“.

Parallel zum Rathaus-Adventskalender ist auch eine Ausstellung mit Werken von Mayer in der Villa Böhm geplant, veranstaltet vom Stadtmarketing und der Tourist-Gesellschaft.

Info

Wer den Adventskalender unterstützen will, kann sich bei der Bürgerstiftung melden, telefonisch unter 06321 2621 oder per E-Mail an info@buergerstiftung-neustadt.de.