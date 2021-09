Ruppertsberg. Am Mittwoch, 15. September, fällt der Startschuss für die Dorfmoderation.

Ziel ist die Entwicklung eines Zukunftskonzeptes für die Gemeinde unter Beteiligung der Bürger. Stärken und Schwächen des Ortes sollen herausgearbeitet, Probleme besprochen und Lösungsansätze aufgezeigt werden. Möglichst alle sozialen Gruppierungen und alle Altersgruppen sollen mit dabei, heißt es in einer Pressemitteilung von Ortsbürgermeister Heiner Weisbrodt. „Die Einwohner selbst kennen ihre Gemeinde am besten und können die Richtung mitbestimmen, in die sich Ruppertsberg in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll.“ Bei der Auftaktveranstaltung werde eine Vertreterin des Planungsbüros „Stadtgespräch“ aus Kaiserslautern den Prozess erklären. Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung liege auf der Präsentation der Ergebnisse der Fragebogenaktion, die im vergangenen Winter in Ruppertsberg durchgeführt wurde.

Termin



Mittwoch, 15. September, 18 Uhr, TVR-Turnhalle. Es gelten die 3G-Regeln (geimpft, genesen oder negativ getestet), außerdem herrscht Maskenpflicht.