„Gut angelegtes Geld für ein Projekt, das wie maßgeschneidert für die Region ist“: Mit diesen Worten hat der rheinland-pfälzische Weinbauminister Volker Wissing am Dienstag am Weincampus einen Förderbescheid übergeben.

Das Bewilligungsschreiben umfasst 1,5 Millionen Euro aus den europäischen Programmen „Interreg V“ und dem Fonds für regionale Entwicklung. Damit ist der offizielle Startschuss für den neuen bilingualen Master-Studiengang am Neustadter Weincampus gefallen, der im September startet. Wissing und Bildungsminister Konrad Wolf übergaben den Bescheid an Günter Hoos, Direktor des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, und Studiengangsleiterin Maren Scharfenberger-Schmeer.

Zusammen mit Colmar

Bei der Kooperation des Neustadter Weincampus mit der Université Haute Alsace in Colmar schließen die Studierenden nach einem zwei Jahre dauernden Vollzeitstudium mit einem „double-degree Master of Science“ ab. Wie schon bei den bestehenden Studiengängen am Weincampus umfasst die Weiterbildung Theorie- und Praxisphasen, außerdem Kurse zum Erlernen der französischen beziehungsweise deutschen Sprache. Die drei Praxisphasen werden in Weinbaubetrieben am Oberrhein inklusive der Schweiz abgeleistet. Projektträger ist das DLR als Teil des Weincampus Neustadt.

Der neue Studiengang richtet sich an Bachelor-Absolventen aus den Bereichen Weinbau und Oenologie und Interessenten aus verwandten Bereichen wie Weinwirtschaft, Lebensmitteltechnologie, Biologie, Chemie, Biochemie, Biotechnologie oder Agronomie.