Aus einer bislang unattraktiven Grünfläche soll ein Ort werden, an dem sich Menschen treffen und ausruhen können und an dem Veranstaltungen möglich sind. Daher startet am Freitag, 6. März, die Umgestaltung des Areals zwischen der Robert-Stolz-Straße und dem Harthäuserweg im Neustadter Stadtteil Böbig. Während der Bauarbeiten können die Wege über die Grünfläche nicht genutzt werden. Auf 3200 Quadratmetern entsteht dort ein grüner Generationen-Treffpunkt durch das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept. Fertig sein soll die Anlage Ende Juli. Investiert werden rund 564.000 Euro, informiert die Stadt Neustadt. Neue Bäume, Sträucher und Stauden sowie Elemente zur ökologischen Aufwertung sind geplant, darunter Totholzstapel, Insektenhotels sowie Nist- und Brutplätze für Vögel. Auch Sitzgruppen und -mauern soll es geben. Ein kleiner zentraler Platz ist als Fläche für Veranstaltungen vorgesehen. Außerdem sind ein Stromanschluss und ein Trinkwasserbrunnen geplant. Wegen des Gefälles wird das Gelände in Terrassen gegliedert. Die Wegeführung orientiert sich an den Trampelpfaden. Die Bäume am Rand bleiben erhalten. Die Planer orientieren sich unter anderem an den Ergebnissen einer Bürgerbeteiligung.