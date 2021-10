Nachhaltigkeit. Das haben die Speyerer Zwillingsbrüder Philippe und Joseph Koffi-Gue zur Basis ihrer neuen Firma gemacht. Mit nachhaltig produzierter Kleidung und einem schlüssigen Konzept dahinter, wollen sie dafür sorgen, dass ihr Start-up-Unternehmen schon im nächsten Jahr Millionenumsätze von der Domstadt aus macht.

„Wir haben Kleidung für jedermann im Sortiment, auch für Kinder. Die Farben sind bewusst natürlich gewählt“, erzählt der 25-jährige Joseph Koffi-Gue über den Stil der Marke Koffi, deren Firmenräume im Gewerbegebiet Im Neudeck gelegen sind.

Dass das Logo der Firma, die zum 1. Januar eine GmbH werden soll, ein stilisierter Trieb eines Bäumchens ist, ist kein Zufall. Denn die Kleidung ist nicht nur recycelten Kunststoffen hergestellt, sondern auch aus Bambus und Holzfasern. Aber nicht nur das: „Für jedes verkaufte Teil wird irgendwo auf der Welt ein Baum gepflanzt“, sagt Joseph Koffi-Gue. Sein Unternehmen spende dafür einen Betrag an eine große Organisation, die das dann in Borneo, Nigeria oder sogar London umsetze, sagt der Unternehmensgründer, der in London mit seiner Firmencrew selbst Nussbäumchen in einem dortigen Park pflanzte – und total begeistert war.

Die Idee hatte sein Bruder, als der auf einer Asienreise Erfahrungen gesammelt hatte. Philippe sah, wie dort aus Müll Häuser entstanden, aber auch wie die Bevölkerung überfordert damit war, der Umwelt auf die Beine zu helfen. Und in Nigeria bringe das Projekt nicht nur den Regenwald in Form, sondern auch Frauen in Arbeit, ergänzt Joseph Koffi-Gue, der für das Marketing der Marke, mit der aktuell 130.000 Euro Jahresumsatz erzielt wurden, verantwortlich ist.

Verkauf über Onlineshop

Zu haben ist die Kleidung im eigenen Shop im Internet unter www.koffi.com. „Wir haben beide zuvor schon bei Onlineshops gearbeitet, und daraus entwickelte sich der Traum, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen“, schildert Joseph Koffi-Gue, gebürtiger Speyerer, dessen Vater aus Togo stammt. Die Preise seien fair. Auch das ist den beiden wichtig. Daher koste ein T-Shirt 35, ein Hoodie 69 Euro. „Im Vergleich zu anderen Markenklamotten ist das nicht besonders teuer“, meint Jospeh Koffi-Gue, der am Kaiserdom-Gymnasium Abitur gemacht hat. Die Zwillinge brauchen kein Lieferkettengesetz: „Wir werden künftig komplett in Portugal produzieren, weil wir uns da keine Sorgen über Arbeitsbedingungen und Mindestlöhne machen müssen“, betont Joseph Koffi-Gue.

Noch fehlen Hosen im Sortiment der Speyerer. Diese seien allerdings in Arbeit, versichert Joseph Koffi-Gue: „Chinohosen und Jogginghosen“ sollen es werden. Wenn auch die sich gut verkaufen, ist das Ziel, bis zum Jahr 2030 eine Million Bäume gepflanzt zu haben, schon ein ganzes Stück näher herangerückt.