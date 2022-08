Mit viel Wind, aber ohne Regen begann in Lindenberg am Freitag das Kerwe-Wochende. Dafür, dass die „Schlemmer-Kerwe“ ihrem Namen gerecht wird, legen etliche Vereine und Gruppierungen sich ins Zeug, darunter der Turnverein, die Feuerwehr und die Dorfjugend. Am Samstag geht es ab 17 Uhr weiter. Der Kerwesonntag beginnt schon um 11 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen mit dem Musikverein Esthal. Die Kerwe-Redd von Andreas Knoll ist ab 13 Uhr im Festzelt zu hören. Am Montag geht die Kerwe dann zu Ende.