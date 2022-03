Vier verkaufsoffene Sonntage plant die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) Neustadt für dieses Jahr. Der erste soll am 3. April über die Bühne gehen – gemeinsam mit dem Frühjahrsmarkt auf dem Marktplatz und dem „Rosa Leuchten im Glas“, einer Weinverkostung im Innenhof des Rathauses. Weiterer Termin ist danach der 15. Mai, wenn der Blumen- und Gartenmarkt mit deutsch-französischem Biosphären-Bauernmarkt aufgebaut wird. Zum Weinlesefest ist ein verkaufsoffener Sonntag am 2. Oktober geplant. Während des Wochenendes mit Bauernmarkt steht dann der letzte Einkaufssonntag am 6. Dezember im Kalender. An diesen vier Sonntagen sind die Geschäfte in der Neustadter Innenstadt jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. „Für den ersten Markt geht in den nächsten Tagen die Werbung los“, bestätigt Susanne Schultz vom Citymanagement. WEG und Citymanagement wollen mit Dekorationen, mit Shuttleservice-Organisation und weiteren Informationen zum Handel die jeweilige Veranstaltung unterstützen. Die Liegestühle und die Teppiche sollen in der letzten Märzwoche verteilt werden. Zuständige Ansprechpartner für diese Tage ist die Tourist, Kongress und Saalbau GmbH Neustadt (TKS), Telefon 06321 926856.