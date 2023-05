Weil nach einem Starkregen am Dienstagmittag das Wasser den Verkehr auf der Lambrechter Hauptstraße behinderte, rückte die Feuerwehr Lambrecht laut eigenem Bericht aus. Die Wassermassen flossen nicht über die Kanalisation ab, es kam kurzzeitig zu einer Überflutung der Straße. Die Einsatzkräfte befreiten die Regeneinlaufgullys vom angespülten Dreck und reinigte die in den Gullys installierten Schmutzfangkörbe. Anschließend lief das Wasser laut Wehr wieder in gewohnter Weise ab.