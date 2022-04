Mehrere Male musste die Freiwillige Feuerwehr Neustadt in der Nacht auf Samstag ausrücken, um aufgrund der Schneemassen umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste zu beseitigen.

Einen ersten Alarm gab es laut Medienteam am Freitag kurz nach 22 Uhr: Auf dem Spielplatz im Haltweg war ein Baum umgestürzt und ragte zirka vier Meter auf die Straße zur Kreuzung der Hambacher Straße. Gegen 22.30 Uhr war ein Einsatz an der Würzmühle notwendig: Dort drohten Äste von einem Baum abzubrechen, die die Feuerwehrleute beseitigten. Im Anschluss wurden die Talstraße und die Bundesstraße 39 in Richtung Lindenberg kontrolliert, um mögliche weitere Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. An der Festwiese wurde derweil der Wasserstand am Wehr des Speyerbachs wegen der starken Niederschläge kontrolliert.

Gegen 1 Uhr am Samstag musste die Feuerwehr einen Wassereinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße in den Griff bekommen. Laut Alarm sollte im dritten Obergeschoss Wasser aus der Elektroverteilung laufen, wie das Medienteam informierte. Die Kontrolle ergab, dass es aus einem Dachkanal kam. Mit einem Hubrettungsfahrzeug wurde das Dach kontrolliert, vom Vermieter wurde die Wohnung spannungsfrei geschaltet. Mehr war laut Feuerwehr von ihrer Seite nicht zu tun.

Trauerweide kapituliert

Andere Kollegen waren gegen Mitternacht wegen eines umgestürzten Baums ins Lachen-Speyerdorfer Gewerbegebiet Im Altenschemel gerufen worden. Die Trauerweide bei einem Möbelmarkt war ebenfalls aufgrund der Schneelast umgefallen und blockierte die Fahrbahn. Ebenso im Weindorf im Einsatz war die Wehr nahe eines Verbrauchermarktes und an einem Kreisel. Bei einer weiteren Einsatzstelle im Altenschemel stand ein Baum am Bachbett schief. Hier empfahl die Feuerwehr dem Grundstücksbesitzer abzuwarten, bis der Schnee getaut ist. Ecke Im Ringel/Müllerpfad musste ebenfalls ein kleiner Baum mit der Kettensäge entfernt werden.

Am frühen Samstagmorgen folgte ein Einsatz in der Wolfsburgstraße, wieder war ein Baum umgefallen. Gegen 5.30 Uhr rückten Feuerwehr-Einheiten dann zu einem Verkehrsunfall auf der B39 in Richtung Haßloch aus. Dort war in Höhe des Waldkreuzes ein mit zwei Menschen besetzter Pkw im Graben gelandet. Die Insassen konnten laut Medienteam ihren Wagen aus eigener Kraft verlassen und wurden vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.