Was Versammlungen für die Grundwerte unserer Gesellschaft bewirken.

Als ich am letzten Sonntag in Maxdorf war, erlebte ich eine Kundgebung vor dem Rathaus für Solidarität, Menschenwürde, Offenheit, Meinungsfreiheit und Demokratie. Die Kirchen hatten dazu eingeladen, zusammen mit dem Bürgermeister und der CDU und FDP und SPD und verschiedenen Vereinen. Da das Wetter sehr instabil und wechselhaft war, wunderte ich mich über die zahlreichen Teilnehmer. Ich kann das schlecht schätzen, aber es waren wohl etwa 500 Menschen: Familien mit Kindern, Jugendliche und ältere Menschen. Eine schöne Mischung aus der Bevölkerung.

Gerade jetzt vor der Europawahl und den Kommunalwahlen hat es mir gutgetan, dass diese drei Parteien, die im Wahlkampf als Konkurrenten antreten, sich gemeinsam für die Grundwerte unserer Gesellschaft stark machten. In drei kurzen Reden hatten sie sich die zentralen Themen aufgeteilt. Bei allem politischen Ringen um Lösungen und Wege war hier deutlich zu spüren, dass es eine gemeinsame Basis und gemeinsame Grundüberzeugungen gibt. Sehr gut!

Instrumentalisierung einer Tragödie

Nach dem Mord an einem Polizisten in Mannheim ist es auch zur Kundgebung von vielen Tausenden Menschen gekommen, die sich gegen Spaltung und Instrumentalisierung dieses tragischen Vorfalls wenden. Die Hetze und dumpfwabernde völkische Agitation ist der Nährboden für weitere Gewalt und Spaltung. Viele derjenigen, die den Tod des Polizeibeamten als Grund für ihre fremdenfeindlichen Argumente nehmen, sind auch dieselben Anstifter, die nicht davor zurückschrecken, bei ihren Demos auf Polizisten mit Gewalt loszugehen. Deswegen freue ich mich sehr über so starke Zeugnisse der Einigkeit.

Der Autor

Pfarrer Benno Riether, Kooperator der Pfarrei Heilige Teresa von Ávila, Neustadt