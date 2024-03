Warum Maria Ward auch heute noch ein Vorbild sein kann.

In mir klingt sie noch nach, die wunderbare Kantate von Peter Rose und Anne Conlon. Sie haben ein Stück für die Maria-Ward-Schule in Mainz geschrieben, das mehr ist als nur Musik. Gemeinsam mit den Schulen in Landau und Aschaffenburg haben sich Chöre, Solistinnen und die Orchester auf den Weg gemacht, eine bedeutende Botschaft zu verbreiten. Ihr seid mehr als nur Frauen, die still und schön sein müssen. Ihr seid in diese Welt gestellt, mit euren Talenten und Fähigkeiten, um Gutes zu bewirken.

Maria Ward lebte im 16. Jahrhundert und wirkte als starke Frau und Ordensschwester in einer männerdominierten Welt. Klar hat sich in den 400 Jahren vieles geändert und doch kann diese willensstarke Frau ein Vorbild sein.

Auf einem hohen musikalischen Niveau wurden Musik und Texte vorgetragen. Das Leben der Maria Ward wurde mit den Schülerinnen in Verbindung gebracht.

Frauen können über sich hinauswachsen, sie sind mehr als nur das schwache Geschlecht, das in eine bestimmte Rollenvorstellung gepresst wird. Für junge Mädchen ist es wichtig, dies immer wieder zu hören und spüren zu können. Die Namensgeberin der Schulen war eine gläubige Frau, die sich auf Gott verlassen hat, sie konnte sich von ihm führen lassen. Maria Ward legte Wert darauf, dass ihre Mitschwestern in Freiheit alles tun können.

Die Schülerinnen werden in dieser Freiheit unterrichtet und auf das Leben außerhalb des Schulhauses vorbereitet. Ich hoffe, dass die Texte in allen Schülerinnen mitschwingen, denn sie sind mehr als bloß Frauen. Sie sind die nächste Generation von starken Frauen, die ihr Leben in die Hand nehmen und sich darüber freuen können, Frauen zu sein.

Wenn wir in den nächsten Tagen die Ostergeschichte hören, dann sind es auch dort die mutigen und starken Frauen, die als erste die frohe Botschaft der Auferstehung gehört haben.

Die Autorin

Melanie Müller ist Pastoralreferentin in der Pfarrei Heilige Theresia von Avila, Neustadt.