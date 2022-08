Arbeiten zwischen Haupt- und Hetzelstraße beginnen am 22. August und dauern 14 Monate.

Heute starten die Arbeiten für den Ausbau der Stangenbrunnengasse. Wie berichtet, wird die Straße für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Die Straße wird zwischen Haupt- und Hetzelstraße ausgebaut. Außerdem erneuern die Stadtwerke Gas- und Wasserleitungen sowie -Anschlüsse. Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung nutzt die Chance, um die verschiedenen Kanäle zu sanieren.

Mit dem Baubeginn Stangenbrunnengasse kommt in der Weststadt eine weitere Baustelle dazu. Gearbeitet wird bereits seit Monaten an der Talstraße zwischen Fröbel- und Gipserstraße inklusive dem kleinen Kohlplatz. Dort begann im Mai der zweite Bauabschnitt.

Keine Einbahnstraße mehr

Wegen der Sanierung Stangenbrunnengasse hat die Stadtverwaltung eine Umleitung eingerichtet. Dazu ist die Landschreibereistraße zwischen Badstubengasse und Unterführung Sparkasse keine Einbahnstraße mehr. Anlieger und Zulieferer können somit über die Schütt durch die Unterführung an der Sparkasse in die Landschreibereistraße bis zur Badstubengasse fahren und zurück über die Landschreibereistraße durch die Unterführung in die Schütt bis zur Kreuzung Fröbelstraße/Hetzelstraße. Weil die Einbahnstraßenregelung aufgehoben wird, entfallen in der Landschreibereistraße und in der Unterführung Sparkasse die Parkplätze.

Die Straße bleibt für rund 14 Monate gesperrt. Bis September 2023 soll der Ausbau abgeschlossen sein.