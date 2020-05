Ab Montag, 25. Mai, ist das Neustadter Standesamt zum Teil wieder geöffnet. Der Verwaltung zufolge gilt das für Geburten, die angezeigt werden sollen und bei denen ein Elternteil oder beide Ausländer sind, sowie bei Kirchenaustrittserklärungen und Vaterschaftsanerkennungen. Allerdings muss vorab ein Termin ausgemacht werden, telefonisch oder per E-Mail an standesamt@neustadt.eu. Alle anderen Anliegen werden weiterhin ohne direkten Kontakt bearbeitet. Die Anzahl an Corona-Infektionen ist über das Wochenende unverändert geblieben. Demnach sind es im Landkreis Bad Dürkheim weiterhin 325, in Neustadt 105 und im Kreis Südliche Weinstraße 150, fast alle Betroffenen sind bereits wieder gesund.